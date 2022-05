शहबाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी, पाकिस्तान में इमरान खान समेत 150 के खिलाफ मामला दर्ज

Pakistan News: पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 295A समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। FIR के अनुसार, खान के 100 से ज्यादा समर्थकों को पाकिस्तान और ब्रिटेन से सऊदी अरब भेजा गया था।

Sun, 01 May 2022 10:12 AM

Nisarg Dixit लाइव हिंदुस्तान,इस्लामाबाद Sun, 01 May 2022 10:12 AM

इस खबर को सुनें