इमरान खान की राह पर शाहबाज शरीफ, सऊदी अरब से ले आए 14 खरब रुपये से ज्यादा का कर्ज

शहबाज शरीफ से पहले पूर्व पाक पीएम इमरान खान ने भी सऊदी से कई बिलियन डॉलर का कर्ज लिया था। यहां तक कि एक बार सऊदी के अल्टीमेटम के बाद पाकिस्तान ने चीन से पैसे लेकर सऊदी का कर्ज चुकाया था।

Mon, 02 May 2022 11:07 AM

Amit Kumar एजेंसीज,इस्लामाबाद Mon, 02 May 2022 11:07 AM

