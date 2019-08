परमाणु हथियारों को लेकर राजनाथ के बयान पर बौखलाया पाकिस्तान

पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के परमाणु हथियारों को लेकर दिये गए बयान की निंदा करते हुए उसे "गैर-जिम्मेदाराना" और "दुर्भाग्यपूर्ण" करार दिया। राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत हमेशा से परमाणु हथियारों के "पहले इस्तेमाल नहीं" की नीति पर कायम रहा है लेकिन "भविष्य में क्या होगा यह परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

राजनाथ का यह बयान पोकरण दौरे के बाद आया जहां भारत ने 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते परमाणु परीक्षण किया था। कुरैशी ने कहा, "भारतीय रक्षा मंत्री के बयान का अर्थ और समय बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और यह भारत के गैर जिम्मेदाराना और युद्धकारी रवैये को दर्शाता है।" उन्होंने कहा, "पाकिस्तान न्यूनतम परमाणु प्रतिरोधी क्षमता बरकरार रखेगा।" उन्होंने कहा कि भारत के रक्षा मंत्री का बयान उनकी "अज्ञानता" को दर्शाता है।

पाकिस्तान से तनातनी के बीच परमाणु हथियार के इस्तेमाल पर रक्षामंत्री ने दिया ये बड़ा बयान

गौरतलब है कि बीते 16 अगस्त को केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने पोखरण (Pokhran) में कहा कि अभी तक हमारी न्यूक्लियर को लेकर पॉलिसी No First Use की रही है। लेकिन भविष्य में क्या होता है यह हालात पर निर्भर रहेगा।राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया कि पोखरण वह क्षेत्र है जिसने भारत को परमाणु शक्ति बनाने के लिए अटलजी के दृढ़ संकल्प को देखा और अभी तक नो फर्स्ट यूज के सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध है। भारत ने इस सिद्धांत का कड़ाई से पालन किया है। भविष्य में क्या होता है यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है।