विदेश स्वतंत्रता दिवस पर तालिबान ने बहाया अफगानियों का खून, फायरिंग में कई लोगों की मौत Published By: Priyanka Thu, 19 Aug 2021 02:02 PM रॉयटर्स,काबुल

Your browser does not support the audio element.