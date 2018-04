जर्मनी: पैदलयात्रियों को वैन ने कुचला, ड्राइवर ने खुद को मारी गोली

जर्मनी के मंस्टर शहर में आज शनिवार को एक कार ने कई पैदलयात्रियों को कुचल दिया। पैदलयात्रियों को कुचलने के बाद आरोपी कार के ड्राइवर ने खुद को गोली मार ली। इस घटना में तीन लोगों की मौत बताई जा रही है वहीं कई लोग जख्मी भी हुए हैं। पुलिस ने लोगों के जख्मी होने की पुष्टि की है। घटना का कारण अभी तक साफ नहीं हो सका है। मौके पर बचाव कार्य जारी है।

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि घटनास्थल से दूरी बनाकर रहें। सुरक्षाबल ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है। इस घटना ने 2016 के बर्लिन हमले के जख्मों को ताजा कर दिया है। बर्लिन में एक ट्रक ड्राइवर ने ठीक इसी तरह कई मासूम राहगीरों को निशाना बनाया था। आरोपी ने पैदल चल रहे लोगों पर तेजी से ट्रक चढ़ा दी थी। तब इस घटना में 12 लोग मारे गए थे।

