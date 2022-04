पाकिस्तान में एक सप्ताह के भीतर पोलियो का दूसरा मामला, वायरस के फैलने का खतरा बढ़ा

इससे पहले 22 अप्रैल को 15 महीने के एक बच्चे के पोलियो वायरस के शिकार होने की पुष्टि हुई थी। दोनों ही बच्चे खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत के उत्तरी वजीरिस्तान के मीर अली इलाके के रहने वाले हैं।

इस खबर को सुनें