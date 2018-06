SCO समिट LIVE: सम्मेलन में उठा आतंकवाद का मुद्दा, पीएम मोदी बोले- अफगानिस्तान प्रभावित

चीन के तटीय इलाके में स्थित चिंगदाओ में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। आज सदस्य देशों के प्रतिनिधि समेत पीएम मोदी वेलकम सेरेमनी में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान वे लगातार दूसरे दिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले और गर्मजोशी से हाथ मिलाया। इस दौरान पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन से भी मिले।

इसके बाद एससीओ के सभी 8 सदस्य देश के नेताओं ने सामूहिक फोटो में हिस्सा लिया। जिनपिंग ने सीमित सत्र से पहले बाकी नेताओं को भोज भी दिया। प्लेनरी सेशन के दौरान पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने अफगानिस्तान का उदाहरण देते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अफगानिस्तान आतंकवाद से प्रभावित है और मुझे उम्मीद है कि सभी क्षेत्रों में शांति के लिए राष्ट्रपति गनी की ओर से उठाए गए मजबूत कदमों का हर कोई सम्मान करेगा।

पीएम मोदी ने कहा कि भारत में एससीओ देशों से केवल 6 फीसदी विदेशी पर्यटक आते हैं, इस आंकड़े को आसानी से दोगुना किया जा सकता है। हमारी साझा संस्कृतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाकर ऐसा किया जा सकता है। हम भारत में एससीओ फूड फेस्टिवल और एक बौद्ध फेस्टिवल का आयोजन करेंगे।

पीएम मोदी ने कहा कि हम एक बार फिर हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी ने भूगोल की परिभाषा को ही बदल कर रख दिय है। इसलिए अपने पड़ोसी और एससीओ क्षेत्र के देशों से संपर्क हमारी पहली प्राथमिकता है।

वार्ता से भारत-चीन की दोस्ती को मजबूती मिलेगी : मोदी

वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता से भारत-चीन की दोस्ती को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के खाके पर चर्चा की।

जिनपिंग के साथ बैठक के बाद मोदी ने ट्वीट किया कि इस साल के एससीओ के मेजबान राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई। हमने द्विपक्षीय एवं वैश्विक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। हमारी बातचीत भारत-चीन मित्रता में नई शक्ति प्रदान करेगी। वहीं चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने मोदी के साथ वुहान में सफल औपचारिक बैठक को याद किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इस बैठक को बहुत महत्व दिया है। इससे भारत-चीन संबंधों के लिए सकारात्मक माहौल बना। मुलाकात के दौरान मोदी और जिनपिंग ने 27-28 अप्रैल को वुहान अनौपचारिक वार्ता में किए गए फैसलों के क्रियान्वयन की प्रगति का जायजा भी लिया। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की सालाना बैठक के लिए प्रधानमंत्री शनिवार को चीन के किंगदाओ शहर पहुंचे हैं।

अनौपचारिक बैठक के लिए अगले साल भारत आएंगे जिनपिंग

वुहान सम्मेलन की तर्ज पर अगले साल चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत आएंगे। विदेश सचिव विजय गोखले ने बताया कि चीन के राष्ट्रपति ने इस बाबत प्रधानमंत्री मोदी के न्योते को स्वीकार कर लिया है। हालांकि तारीखों की घोषणा बाद में होगी। इसके साथ ही चीन के रक्षा मंत्री और लोक सुरक्षा मंत्री भारत का दौरा करेंगे। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि सीमा के मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की अगले दौर की बातचीत इस साल के दूसरे भाग में होगी। सीमा के मुद्दे को सुलझाने के लिए अब तक 20 दौर की बातचीत हो चुकी हैं।

संपर्क बढ़ाने के लिए नई व्यवस्था

गोखले ने बताया कि बैठक में दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए एक नई व्यवस्था ‘पीपुल टू पीपुल’ शुरू करने का भी निर्णय लिया गया। इसकी अध्यक्षता दोनों देशों के विदेश मंत्री करेंगे। इसको लेकर पहली बैठक इसी साल होगी। इस संबंध में जिनपिंग ने चीन में भारतीय फिल्मों दंगल, बाहुबली और हिंदी मीडियम का भी जिक्र किया। गौरतलब है कि चीन में इस वक्त भारतीय समुदाय के लगभग 35,000 लोग रहते हैं।

मोदी का चीन दौरा : ब्रह्मपुत्र नदी का आंकड़ा साझा करने पर चीन राजी

2020 तक 100 अरब डॉलर तक पहुंचे व्यापार : जिनपिंग

भारत से चीन में गैर-बासमती चावल के आयात के करार के साथ राष्ट्रपति जिनपिंग ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत में दोनों देशों के बीच व्यापार को 2020 तक 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का सुझाव दिया। उन्होंने इसके लिए नया लक्ष्य तय करने को कहा है। पहले दोनों देशों ने 2015 तक ही व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा था जो अभी हासिल नहीं हुआ है। पिछले साल दोनों देशों के बीच आपस में 84.44 अरब डॉलर का व्यापार हुआ।

मुंबई में बैंक आफ चाइना की शाखा खुलेगी

भारत ने चीन के सरकारी बैंक बैंक ऑफ चाइना को मुंबई में शाखा खोलने की अनुमति दे दी है। जिनपिंग ने दोनों देशों के बीच वित्तीय क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का सुझाव दिया था इसके जवाब में मोदी ने शाखा खोलने की अनुमति दी है। इसके साथ ही चीन ने आश्वासन दिया कि वह भारत की दवा कंपनियों को उच्च गुणवत्ता वाली औषिधियों के लिए भी बाजार उपलब्ध करा सकता है।

गर्मजोशी भरी बैठक

जिनपिंग ने कहा कि चीन आपसी राजनीतिक विश्वास निरंतर बढ़ाने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने का इच्छुक है। ताकि चीन-भारत संबंधों को बेहतर एवं गतिशील तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बैठक को गर्मजोशी भरा बताया।

चार साल में 14वीं बार मिले

भारत में चीन के राजदूत लियो झाओहुई ने कहा कि दोनों नेताओं का मुख्य ध्यान वुहान में बनी आमसहमति को लागू करने तथा भारत-चीन के भविष्य के संबंधों के लिए खाका खींचने पर होगा। लियो ने कहा कि बीते चार साल में इन दोनों नेताओं के बीच यह 14 वीं बैठक है।



मोदी ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति से मुलाकात की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यहां एससीओ शिखर सम्मेलन के इतर आज उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी बात की।

एससीओ में सक्रिय भागीदारी का इच्छुक है भारत: मोदी

एससीओ के 18वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ के महासचिव राशिद अलीमोव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत संगठन की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी तथा इसके अन्य सदस्यों के साथ मिलकर काम करने का इच्छुक है। वहीं एससीओ के महासचिव ने कहा कि 2017 में एससीओ का पूर्ण कालिक सदस्य बनने के बाद से भारत संगठन को बहुत योगदान दे रहा है। अलीमोव ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 16 जून को बीजिंग में एससीओ मुख्यालय में मनाया जाएगा।