ओमिक्रोन के नए वेरिएंट बन सकते हैं मुसीबत, इन लोगों के लिए घातक हो सकती है चौथी लहर

वैज्ञानिकों का कहना है कि ओमिक्रोन के नए वेरिएंट एंटीबॉडीज को भी चकमा देने में कामयाब हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी है उनमें प्रतिरोधक क्षमता पांच गुना ज्यादा है।

इस खबर को सुनें