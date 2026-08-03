बर्फ के नीचे मिला मछलियों का शहर
अंटार्कटिका में आइसबर्ग टूटने के बाद वैज्ञानिकों ने समुद्र की तलहटी में एक हजार से अधिक मछलियों के घोंसले खोजे हैं। इनमें हजारों अंडे हो सकते हैं और नर मछलियां उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा मौजूद रहती हैं। यह शोध समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है।
अंटार्कटिका, एजेंसी। अंटार्कटिका में आइसबर्ग टूटने के बाद वैज्ञानिकों को समुद्र की तलहटी में एक हजार से ज्यादा मछलियों के घोंसले मिले हैं। हर घोंसले में हजारों अंडे हो सकते हैं और नर मछलियां महीनों तक उनकी रक्षा करती हैं। शोध में घोंसलों के छह अलग-अलग पैटर्न भी मिले, जिनसे पता चलता है कि मछलियां शिकारियों से बचने के लिए समूह में घोंसले बनाती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह इलाका समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए सुरक्षित घोषित किया जाना चाहिए।
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