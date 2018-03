एयर इंडिया के लिए सऊदी अरब ने खोला अपना एयर स्पेस, सऊदी अरब होकर इजरायल पहुंचेंगे भारतीय 

इजरायल जाने वाली कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए सऊदी अरब ने अपना एयर स्पेस (हवाई क्षेत्र) खोल दिया है। सऊदी अरब ने अपने हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने के दशकों पुराने प्रतिबंध को हटा दिया है। एयर इंडिया को सऊदी अरब से होकर इजरायल तक उड़ान भरने की इजाजत मिलने के बाद यात्रा का समय कम होगा। साथ ही दूरी भी कम तय करनी होगी। इस मामले पर इजरायल पर्यटन मंत्रालय के भारत में प्रमुख हसन मादाह के कहा कि सऊदी अरब ने अपने हवाई क्षेत्र को भारत के लिए खोल दिया है। इसके बाद एयर इंडिया की फ्लाइट्स इजरायल के लिए उड़ान भर सकेगी। उन्होंने आगे कहा कि इस फैसले से लोग आसानी से इजरायल जा सकेंगे और क्षेत्र में शांति स्थापित होने में सहायाता मिलेगी। आपको बता दें कि इजरायल के पर्यटन मंत्री यारिव लेविन ने कहा था कि यह वास्तव में एक ऐतिहासिक समय है, हम नए युग में प्रवेश में कर रहे हैं।

