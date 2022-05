रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन को कैंसर, सर्जरी से पहले खूफिया एजेंसी के पूर्व चीफ को सौंपेंगे देश की कमान

रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) कुछ दिनों के लिए देश की कमान रूस की खूफिया एजेंसी केजीबी के पूर्व चीफ को सौंप सकते हैं। पुतिन को कैंसर है और उसका ऑपरेशन कराना जरूरी है।

