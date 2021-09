विदेश अफगानिस्तान टूट गया तो बात ही किससे करेंगे, तालिबान का समर्थन करते हुए बोले पुतिन Published By: Aditya Kumar Fri, 03 Sep 2021 04:51 PM हिन्दुस्तान,नई दिल्ली

Your browser does not support the audio element.