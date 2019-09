रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने PM मोदी को सांस्कृतिक प्रदर्शनी दिखाई, खेल के प्रति अपने जुनून के बारे में बताया

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां एक भव्य सांस्कृतिक प्रदर्शनी में ले गए और उन्हें खेलों में अपनी रुचि के बारे में भी बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ पूर्वी तट की समृद्ध संस्कृति को समेटे 'स्ट्रीट ऑफ द फार ईस्ट' प्रदर्शनी देखी। मोदी ने ट्वीट कर प्रदर्शनी में ले जाने के लिये अपने "दोस्त" पुतिन को धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा, "रूस की जीवंत संस्कृति की झलक देखने को मिली।" मोदी ने ट्वीट किया, "इस संक्षिप्त बातचीत के दौरान उन खेलों के प्रति उनके जुनून के बारे में पता चला, जो भारत में भी लोकप्रिय हैं।"

I am grateful to my friend, President Putin for taking me around the ‘Far East Street’ exhibition this evening. This brief conversation shows his passion towards sports, even those popular in India :) pic.twitter.com/2Z0aoj8nSb