युद्ध झेल रहे यूक्रेन का दावा, रूसी सेना अपने कब्जे वाले क्षेत्रों से अनाज कर रही जब्त

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि युद्ध शुरू होने के बाद से मास्को ने यूक्रेन से 10 लाख से अधिक लोगों को निकाला है। लावरोव ने यह बात चीनी मीडिया के साथ एक इंटरव्यू के दौरान कही थी।

