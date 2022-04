भारत-अमेरिकी संबंधों को रूस नहीं करेगा प्रभावित, बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत-अमेरिकी संबंधों को रूस नहीं प्रभावित करेगा। भारत सावधान रहेगा कि दुनिया के किसी और देश के साथ हमारे संबंधों के कारण अमेरिकी मूल राष्ट्रीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

हिन्दुस्तान टाइम्स,वाशिंगटन Aditya Kumar Tue, 12 Apr 2022 11:46 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.