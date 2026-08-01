रूस ने यूक्रेन पर हमले में उत्तर कोरियाई मिसाइल का इस्तेमाल किया : जेलेंस्की
रूस ने हालिया यूक्रेन हमले के दौरान उत्तर कोरिया में निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के अनुसार, विशेषज्ञ हमले में उपयोग की गई मिसाइल के मलबे की तकनीकी जांच कर रहे हैं। प्रारंभिक आंकड़ों से पता चलता है कि इसमें उत्तर कोरिया की भूमिका हो सकती है।
कीव, एजेंसी। रूस ने यूक्रेन पर हालिया हमले के दौरान उत्तर कोरिया में निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने गुरुवार को यह दावा किया। जेलेंस्की ने टेलीग्राम पर कहा कि विशेषज्ञ रादुश्ने गांव पर हमले में इस्तेमाल की गई मिसाइल के मलबे की तकनीकी जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शुरुआती संकेत उत्तर कोरिया की भूमिका की ओर इशारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे शुरुआती आंकड़ों से संकेत मिलता है कि यह उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइल थी। निश्चित रूप से आगे इसकी जांच होगी और हर चीज का सत्यापन किया जाएगा।
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