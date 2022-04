जेलेंस्की बोले- रूसी सैनिकों ने यूक्रेन में जगह-जगह बना दी बारूदी सुरंग

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने एक बार फिर कहा है कि रूसी सैनिकों ने यूक्रेन में जगह-जगह बना दी बारूदी सुरंग बना दी है। रूसी सैनिकों ने घरों, खेतों सहित हर जगह बारूदी सुरंगे छोड़ दी हैं।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Gaurav Tue, 12 Apr 2022 04:26 PM

