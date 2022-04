हिंदी न्यूज़ विदेश Russia Ukraine War: पुतिन हताश हैं, यूक्रेन पर कर सकते हैं हल्के परमाणु बमों से हमला- CIA

Russia Ukraine War: पुतिन हताश हैं, यूक्रेन पर कर सकते हैं हल्के परमाणु बमों से हमला- CIA

CIA निदेशक विलियम बर्न्स ने कहा, "रूसी सेना को यूक्रेन में कई तरह के सेटबैक मिले हैं। इससे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूसी नेतृत्व में गहरी निराशा है।"

लाइव हिन्दुस्तान,वॉशिंगटन Niteesh Kumar Fri, 15 Apr 2022 07:54 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.