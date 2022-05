परमाणु युद्ध रोकना चाहते हैं, पश्चिमी देशों से मुकाबले के लिए बना लिए अल्ट्रासोनिक हथियार... रूस की चेतावनी

उन्होंने कहा कि पश्चिमी मीडिया रूसी खतरों को गलत तरीके से पेश करता है। रूस ने उन समझौतों तक पहुंचने के प्रयासों में कभी बाधा नहीं डाली है जो गारंटी देते हैं कि परमाणु युद्ध कभी उत्पन्न नहीं होगा।

Mon, 02 May 2022 07:45 AM

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान,मास्को

