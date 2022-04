पूर्वी यूक्रेन में बड़े रूसी हमले की आशंका, मारियुपोल में सड़कों पर कालीन की तरह बिछी लाशें

Russia-Ukraine: मेयर वादिम बॉयचेंको ने रूसी सैनिकों पर बाहरी दुनिया से इस नरसंहार को छिपाने और मानवीय सहायता लेकर आ रहे काफिले को कई हफ्तों तक शहर में प्रवेश करने से रोकने का आरोप लगाया है।

एजेंसी,कीव Nisarg Dixit Tue, 12 Apr 2022 02:06 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.