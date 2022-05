मारियुपोल थिएटर पर हुए रूसी हमले पर बड़ा खुलासा, मारे गए थे 600 लोग

ukraine russia war: मारियुपोल के दोनेत्सक एकेडमिक रीजनल ड्रामा थिएटर पर 16 मार्च को हुए हमले में 600 नागरिक मारे गए थे। यहां यूक्रेनी नागरिकों ने रूसी हमलों से बचने के लिए शरण ले रखी थी।

