अंतरिक्ष के लिए रवाना होंगे तीन अंतरिक्ष यात्री, सोयुज रॉकेट का सफल प्रक्षेपण

अक्टूबर में हुए एक हादसे के बाद से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र जाने वाला पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन सफलतापूर्वक सोमवार को रवाना हुआ। इससे पहले हादसे के बाद से मॉस्को के अंतरिक्षयान को लेकर चिंताएं पैदा हो गई थीं।

रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस के ओलेग कोनोनेनको, नासा से एनी मैकक्लेन और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के डेविड सेंट-जैक्स ने सुरक्षा संबंधी किसी भी आशंका को खारिज करते हुए कहा कि जोखिम तो इस काम में होता ही है।

Welcome to Space! The trio is now safely in orbit and solar arrays have successfully deployed on their Soyuz spacecraft. They will now embark on six-hour chasedown of the @Space_Station and are expected to arrive later today: https://t.co/FRrjhIw77o pic.twitter.com/2wmO3vC7iT