रूस दौरे पर PM मोदी: राष्ट्रपति पुतिन के साथ सोची में उठाया बोटिंग का लुत्फ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को सोची में बोचारेव क्रीक से ओलंपिक पार्क के बीच नौका विहार किया। इससे पहले दोनों नेताओं ने अनौपचारिक सम्मेलन किया। दोनों नेता अपने पहले अनौपचारिक सम्मेलन के लिए काला सागर के तट पर स्थित इस शहर में हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया, 'काला सागर में नौका विहार! प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सोची में बोचारेव क्रीक से ओलंपिक पार्क के बीच नाव पर सफर के दौरान विस्तृत चर्चा की।'

बता दें, मोदी ने रूस के राष्ट्रपति के साथ अपनी चर्चा के दौरान दोनों 'रणनीतिक साझीदारों' के बीच के मजबूत रिश्ते को रेखांकित किया। मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी अब एक 'विशिष्ट विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी' में बदल गयी है जो एक 'बहुत बड़ी उपलब्धि' है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस लम्बे समय से मित्र हैं और उनके बीच एक अटूट दोस्ती है। उन्होंने कहा, 'मैं राष्ट्रपति पुतिन का आभारी हूं जिन्होंने मुझे अनौपचारिक बैठक के लिए आमंत्रित किया और इसलिए, हमारी लंबी दोस्ती में, यह एक नया पहलू है जो हमारे संबंध से जुड़ा हुआ है। आपने द्विपक्षीय संबंधों में अनौपचारिक शिखर सम्मेलन का एक नया पहलू जोड़ा है जो मुझे लगता है कि एक महान अवसर है और विश्वास पैदा करता है।'

#WATCH PM Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin take ride on a yacht in Russia's Sochi pic.twitter.com/g4qwmUHdxB