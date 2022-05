यूक्रेन के नए क्षेत्रों पर कब्जा करने की योजना बना रहा रूस, बोला अमेरिका

अमेरिका ने कहा है कि विश्वसनीय खुफिया रिपोर्ट्स हैं कि रूस मध्य मई में दोनेत्स्क और लुगांस्क क्षेत्रों में धोखाधड़ी से जनमत संग्रह करवा कर इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर कठपुतली सरकार स्थापित सकता है।

