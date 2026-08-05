यूक्रेन में रूस ने मचाई भारी तबाही

17 लोगों की मौत 45 लोग घायल। 24 बैलिस्टिक मिसाइल, 115 ड्रोन हमले किए गए।

कीव, एजेंसी। रूस ने मंगलवार देर रात से बुधवार तड़के तक यूक्रेन के व्यावसायिक और सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। इसमें 17 लोगों की मौत हो गई और 45 लोग घायल हुए।

हमले का विवरण रूस की ओर से 24 बैलिस्टिक, चार हाइपरसोनिक और 115 ड्रोन दागे गए। इनमें से कई ड्रोन जेट-पावर्ड थे और तेज गति के कारण उन्हें रोकना मुश्किल था। यूक्रेन के अनुसार, एक बीयर बनाने वाली कंपनी, निर्माण सामग्री, अनाज गोदाम और एक मेल सॉर्टिंग ऑफिस को निशाना बनाया गया। यूक्रेन की सबसे बड़ी प्राइवेट पोस्टल कंपनी, नोवा पोश्ता ने बताया कि रूस के क्लस्टर बम ने कीव में उसके एक सॉर्टिंग सेंटर को नष्ट कर दिया। यू्क्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने अमेरिका और सहयोगी देशों से हथियारों की मदद मांगी है।

रूस का बयान उधर, रूस ने कहा कि इन सेंटरों का इस्तेमाल नागरिक और सैन्य दोनों तरह के सामान की आपूर्ति के लिए किया जा रहा था। जिनमें लंबी और मध्यम दूरी के बिना पायलट वाले हवाई वाहनों, रोबोटिक सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पुर्जे भी शामिल थे। मंत्रालय ने दावा किया कि कीव इलाके में दो अन्य लॉजिस्टिक्स सेंटरों में भी ड्रोन और पुर्जे रखे गए थे।

तीन पोत भी बने निशाना रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी सेना ने ओडेसा के पास काला सागर में तीन बल्क कैरियर पोतों को निशाना बनाया। मंत्रालय का दावा था कि ये जहाज यूक्रेनी सेना के लिए हथियार और सैन्य उपकरण ले जा रहे थे। यूक्रेनी अधिकारियों ने इस दावे पर कोई टिप्पणी नहीं की।

कीव ने किए जवाबी हमले मॉस्को। इस बीच, यूक्रेन ने भी रूस की तेल रिफाइनरियों और ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले तेज कर दिए हैं। ऑनलाइन रिटेलर वाइल्डबेरीज पर कीव ने हमले किए। इलाके के गवर्नर ने बताया कि तुला इलाके में कंपनी के गोदाम को निशाना बनाया गया। जिससे वहां आग लग गई। यूक्रेन का कहना है कि कंपनी ऐसे सामान की सप्लाई करती है जिनका इस्तेमाल सेना कर सकती है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी सेना ने रात भर में 16 रूसी इलाकों के साथ-साथ अवैध रूप से कब्जे वाले क्रीमिया और आजोव सागर व काला सागर के ऊपर 475 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए।