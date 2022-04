1994 के बाद सबसे बुरे दौर में जा रही रूसी अर्थव्यवस्था, पुतिन के अधिकारी का दावा- 10% गिरेगी GDP

आंकड़ों के अनुसार, 1994 के बाद से सकल घरेलू उत्पाद में 10% की गिरावट सबसे बड़ी गिरावट होगी। विश्व बैंक ने इस महीने अनुमान लगाया है कि इस साल रूसी जीडीपी उत्पादन में 11.2% की गिरावट आएगी।

रायटर्स,मास्को Amit Kumar Wed, 13 Apr 2022 10:05 AM

