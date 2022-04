रूस के नौसेना बेस की सुरक्षा कर रही हैं मछलियां, सेटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा

रूस ने ब्लैक सी में अपने सबसे महत्वपूर्ण नौसेना बेस सेवेस्तापोल हार्बर (Sevastopol harbor) की सुरक्षा के लिए मछलियां लगा रखी हैं। डॉलफिन मछलियां दिन रात रूसी नौसेना बेस की सुरक्षा कर रही हैं।

