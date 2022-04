रूस ने भारत को सौंपी S-400 की दूसरी खेप, यूक्रेन युद्ध बावजूद तय वक्त से पहले हुई डिलीवरी!

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच भारत को रूस से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की एक नई खेप मिली है। बता दें कि S-400 दुनिया के सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम में से माना जाता है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Aditya Kumar Fri, 15 Apr 2022 06:28 PM

