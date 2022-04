रूस का दावा- यूक्रेन से 10 लाख लोगों को सुरक्षित निकाला, यूक्रेन बोला- जबरन मॉस्को ले जाए गए हमारे नागरिक

रूसी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित खबर में कहा गया है कि लावरोव ने यूक्रेन से 2.8 मिलियन लोगों को निकाला गया है। यूक्रेन ने कहा है कि मास्को ने हजारों लोगों को जबरदस्ती रूस निर्वासित किया है।

