370 पर पाकिस्तान की संसद में बवाल, सीनेटरों ने एक-दूसरे को दीं गालियां, मंत्री को कहा कुत्ता

पाकिस्तान के विपक्षी दल मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के सीनेटर मुशाहिदुल्ला खान और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी ने संसद के एक संयुक्त सत्र के दौरान एक-दूसरे को गालियां देते हुए हंगामा खड़ा कर दिया।

दि एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को नेशनल असेम्बली के स्पीकर असद कैसर के साथ कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे सीनेट अध्यक्ष सादिक संजरानी को इस बीच हस्तक्षेप करते हुए गैर-संसदीय शब्दों को वापस लेने का आदेश देना पड़ा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेता व सीनेटर खान ने बाद में टेलीविजन सत्र के दौरान वरिष्ठ विपक्षी विधायक के भाषण को बाधित करने के बाद उन्हें नाम लेकर संबोधित किया।

देखें पाकिस्तान की संसद में गाली गलौज का यही वीडियो-

Mushaidullah Khan calling Fawad Chaudhry a dog is simply a shocking display of awful behaviour. Makes me very sad. I've always condemned bad language of everyone, including PTI leaders. This, from an older person, is just what's wrong w/ our politicians: no sanctity of parliament pic.twitter.com/WsZ6pYYwFn