मोहन भागवत न्यूयॉर्क में भारतीय-अमेरिकी समुदाय को संबोधित करेंगे
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 29 अगस्त को अमेरिका में भारतीय-अमेरिकी समुदाय को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम संगठन के शताब्दी वर्ष के दौरान वैश्विक पहुंच बढ़ाने के लिए है। भागवत 'यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन्स' कार्यक्रम में भाग लेंगे, जिसमें 5,000 से अधिक भारतीय-अमेरिकियों की उपस्थिति की उम्मीद है।
वाशिंगटन, एजेंसी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 29 अगस्त को अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान भारतीय-अमेरिकी समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम संगठन के शताब्दी वर्ष के दौरान दुनिया भर में पहुंच बढ़ाने की कोशिशों का हिस्सा है। भागवत ‘यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन्स’ नाम के एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, जिसे अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग ने आयोजित किया है। मैडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाले इस कार्यक्रम में 5,000 से ज्यादा भारतीय-अमेरिकियों के शामिल होने की उम्मीद है।
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