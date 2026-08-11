Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मोहन भागवत न्यूयॉर्क में भारतीय-अमेरिकी समुदाय को संबोधित करेंगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 29 अगस्त को अमेरिका में भारतीय-अमेरिकी समुदाय को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम संगठन के शताब्दी वर्ष के दौरान वैश्विक पहुंच बढ़ाने के लिए है। भागवत 'यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन्स' कार्यक्रम में भाग लेंगे, जिसमें 5,000 से अधिक भारतीय-अमेरिकियों की उपस्थिति की उम्मीद है।

मोहन भागवत न्यूयॉर्क में भारतीय-अमेरिकी समुदाय को संबोधित करेंगे

वाशिंगटन, एजेंसी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 29 अगस्त को अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान भारतीय-अमेरिकी समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम संगठन के शताब्दी वर्ष के दौरान दुनिया भर में पहुंच बढ़ाने की कोशिशों का हिस्सा है। भागवत ‘यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन्स’ नाम के एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, जिसे अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग ने आयोजित किया है। मैडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाले इस कार्यक्रम में 5,000 से ज्यादा भारतीय-अमेरिकियों के शामिल होने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:विशाखापत्तनम में होगी आरएसएस की बैठक
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News RSS Mohan Bhagwat अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।