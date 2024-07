हवा में फुस्स हो जा रहे चीन के रॉकेट, इस बार तीन सैटेलाइट भी ले डूबा

पिछले दिनों चीन में रॉकेट निर्माण स्टार्ट-अप को लगा ये दूसरा झटका है। इसके परिणामस्वरूप वैश्विक मौसम पूर्वानुमान और भूकंप की चेतावनी के लिए एक कॉमर्शियल समूह के तीन सैटेलाइट नष्ट हो गए।

Amit Kumar Fri, 12 Jul 2024 05:30 PM पीटीआई,बीजिंग