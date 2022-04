चीन से पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के लिए बड़ी खबर, एंबेसी ने मांगा डिटेल

बीजिंग स्थित भारतीय एंबेसी ने चीन में भारतीय छात्रों की वापसी को लेकर बड़ी खबर दी है। दूतावास ने कहा है चीनी पक्ष ने जरूरत के आधार पर भारतीय छात्रों की चीन वापसी पर विचार करने की इच्छा जताई है।

