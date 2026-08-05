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हम्मा हम्मा गायक रेमो ने लाइव कॉन्सर्ट को कहा अलविदा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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हम्मा हम्मा गाने के प्रसिद्ध गायक रेमो फर्नांडिस ने लंदन में अपने आखिरी लाइव कॉन्सर्ट की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ब्रेन स्ट्रोक और चक्कर आने की बीमारी के कारण वह पहले की तरह बांसुरी और गिटार नहीं बजा सकते। अब उन्हें केवल बैठकर प्रस्तुति देनी पड़ेगी और इसलिए उन्होंने लाइव कार्यक्रमों को अलविदा कहने का निर्णय लिया।

हम्मा हम्मा गायक रेमो ने लाइव कॉन्सर्ट को कहा अलविदा

हम्मा हम्मा गाने से मशहूर गायक और संगीतकार रेमो फर्नांडिस ने लंदन में आयोजित एक कॉन्सर्ट के दौरान घोषणा की कि यह उनका आखिरी लाइव कॉन्सर्ट होगा। उन्होंने कहा कि ब्रेन स्ट्रोक और चक्कर आने की बीमारी के कारण अब वह पहले की तरह बांसुरी और गिटार नहीं बजा सकते। दुनिया भर के अलग-अलग संगीत को अपनी अनोखी शैली में पेश करने के लिए पहचाने जाने वाले रेमो ने बताया कि अब उन्हें कुर्सी पर बैठकर प्रस्तुति क्यों देनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि अब बैठकर प्रस्तुति देना मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने तय किया कि अब लाइव कार्यक्रमों को अलविदा कहने का समय आ गया है।

कुछ साल पहले कोविड वैक्सीन की तीसरी डोज लेने के बाद मुझे हल्का स्ट्रोक आया था। इससे मेरी अंगुलियों पर असर पड़ा और गिटार व बांसुरी बजाना पहले जैसा आसान नहीं रहा।करीब एक घंटे तक रेमो ने अपने लोकप्रिय गीत गाकर दर्शकों को पुरानी यादों में पहुंचा दिया। उन्होंने मारिया पिटाचे से लेकर हम्मा हम्मा तक अपने कई मशहूर गीत प्रस्तुत किए।

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