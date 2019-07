बतौर रक्षा मंत्री पहली विदेश यात्रा पर मोजांबिक पहुंचे राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री के रूप में अपनी पहली विदेश यात्रा पर राजनाथ सिंह रविवार को तीन दिवसीय यात्रा पर मोजांबिक पहुंचे। उनकी यात्रा के दौरान सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए तीन द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

सिंह ने दक्षिण अफ्रीकी देश में अपने आगमन के बाद एक ट्वीट में कहा कि भारत मोजांबिक के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंध बनाने और कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार है। उन्होंने शाम को मोजांबिक रक्षा बल के सैन्य मुख्यालय का भी दौरा किया।

Reached Maputo in Mozambique and visited the FADM Military Headquarters this evening.



India is willing to forge a strong bilateral relationship with Mozambique by increasing regular engagement and cooperation in multiple spheres. @IndiainMoz pic.twitter.com/vezaVO9CAZ