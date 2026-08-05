खूब पसंद किया जा रहा चीन में रह रहे प्रयागराज के राज का अंदाज

प्रयागराज। राम राम सबजने के हम राज पांडेय, प्रयागराज से हम चाइना में रहत हइ, का हाल चाल का गुरु………..मेजा के रहने वाले राज पांडेय सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने वाले अपने हर वीडियो की शुरूआत इसी तरह से करते हैं। राज का यह अंदाज काफी पसंद किया जा रहा है। ग्वांगझोउ में योग प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत राज पांडेय फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के तौर पर भी तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। उनके वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं और सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता में लगातार इजाफा हो रहा है। राज पांडेय अपने वीडियो में चीन की आधुनिक जीवनशैली, बाजार, खान-पान, पर्यटन और वहां की संस्कृति को रोचक अंदाज में प्रस्तुत करते हैं।

साथ ही भारतीय योग और संस्कृति की झलक भी उनके कंटेंट का अहम हिस्सा रहती है। इसी वजह से भारत और विदेशों में रहने वाले लोग उनके वीडियो पसंद कर रहे हैं। अपने वीडियो की शुरूआत में प्रयागराज का जिक्र करने के साथ ही वह कई वीडियो में यूपी के बड़े शहरों जैसे वाराणसी, लखनऊ और कानपुर आदि का भी जिक्र करते हैं, जिसकी वजह से इन शहरों के लोगों का उनसे जुड़ाव तो बढ़ता ही है, इन शहरों के वे लोग भी उनके प्रति आकर्षित होते हैं, जो विदेशों में रह रहे हैं। वीडियो में विषय को समझाने का उनका अंदाज बिल्कुल अलग है।मूल रूप से मेजा निवासी राज पांडेय ने उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है। कई वर्षों से चीन में योग प्रशिक्षण देने के साथ उन्होंने डिजिटल कंटेंट क्रिएशन को भी अपना पेशा बना लिया है। फेसबुक पर उनके 16 हजार से अधिक फॉलोअर्स हैं और उनके वीडियो पर लाखों व्यूज मिल रहे हैं। विदेश में रहकर अपनी मेहनत और रचनात्मकता के दम पर पहचान बनाने वाले राज पांडेय आज प्रयागराज के युवाओं के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। उनकी सफलता यह संदेश देती है कि हुनर और निरंतर प्रयास से वैश्विक स्तर पर भी अपनी अलग पहचान बनाई जा सकती है।