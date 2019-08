14 अक्टूबर तक ब्रिटेन की संसद को निलंबित करने के आदेश को महारानी की मंजूरी

ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संसद को 14 अक्टूबर तक निलंबित रखने की बुधवार को मांग की थी ताकि वह जिसे नया साहसिक एवं महत्त्वकांक्षी विधायी एजेंडा बता रहे हैं उसे ब्रेक्जिट की अंतिम तिथि से दो हफ्ते पहले तक प्रस्तुत कर सकें। इसी कड़ी में अब महारानी एलिजाबेथ ने 14 अक्टूबर तक ब्रिटेन की संसद को निलंबित करने के आदेश को मंजूरी दे दी है।

UK Media: The Queen has approved order to suspend UK Parliament till 14 October, couple of weeks before Brexit deadline. pic.twitter.com/SE96XERWsv