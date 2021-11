विदेश अफगानिस्तान में कतर के जरिए अमेरिका संभालेगा काम, दूतावास खोलने की जल्दी नहीं Published By: Aditya Kumar Sat, 13 Nov 2021 11:15 AM एएफपी,वॉशिंगटन

Your browser does not support the audio element.