Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अमेरिका-ईरान वार्ता में प्रगति : कतर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

कतर ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों में मध्यस्थ देशों को प्रगति मिली है। हालांकि, ईरान ने ट्रंप के वार्ता शुरू होने के दावे को खारिज कर दिया। कतर, पाकिस्तान और ओमान अमेरिका-ईरान बातचीत को सुगम बनाने के लिए लगातार समन्वय कर रहे हैं।

अमेरिका-ईरान वार्ता में प्रगति : कतर

कतर ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के प्रयासों में मध्यस्थ देशों को प्रगति मिली है। हालांकि, ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया कि दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल-अंसारी ने कहा कि कूटनीतिक संपर्क काफी आगे बढ़ चुके हैं। कतर, पाकिस्तान और ओमान सहित मध्यस्थ देश अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत आसान बनाने और दोनों पक्षों के बीच मसौदा प्रस्तावों के आदान-प्रदान के लिए लगातार समन्वय कर रहे हैं।कतर की इस टिप्पणी के बाद तेल की कीमतों में तेजी से गिरावट आई।

ये भी पढ़ें:अमेरिका-ईरान के बीच बातचीत को लेकर अनिश्चितता बढ़ी

ब्रेंट क्रूड की कीमत दो प्रतिशत से अधिक गिर गई। सोमवार को भी कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। वहीं, इराक ने एक महीने में होर्मुज के रास्ते तीन करोड़ बैरल से अधिक कच्चे तेल का निर्यात किया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Qatar Delhi News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।