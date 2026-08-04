अमेरिका-ईरान वार्ता में प्रगति : कतर
कतर ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों में मध्यस्थ देशों को प्रगति मिली है। हालांकि, ईरान ने ट्रंप के वार्ता शुरू होने के दावे को खारिज कर दिया। कतर, पाकिस्तान और ओमान अमेरिका-ईरान बातचीत को सुगम बनाने के लिए लगातार समन्वय कर रहे हैं।
कतर ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के प्रयासों में मध्यस्थ देशों को प्रगति मिली है। हालांकि, ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया कि दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल-अंसारी ने कहा कि कूटनीतिक संपर्क काफी आगे बढ़ चुके हैं। कतर, पाकिस्तान और ओमान सहित मध्यस्थ देश अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत आसान बनाने और दोनों पक्षों के बीच मसौदा प्रस्तावों के आदान-प्रदान के लिए लगातार समन्वय कर रहे हैं।कतर की इस टिप्पणी के बाद तेल की कीमतों में तेजी से गिरावट आई।
ब्रेंट क्रूड की कीमत दो प्रतिशत से अधिक गिर गई। सोमवार को भी कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। वहीं, इराक ने एक महीने में होर्मुज के रास्ते तीन करोड़ बैरल से अधिक कच्चे तेल का निर्यात किया।
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