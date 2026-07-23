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राष्ट्रमंडल खेल : सोनोवाल ने पूर्व विश्व चैंपियन को चौंकाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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लॉन बॉल्स ग्लास्गो, एजेंसी। पुतुल सोनोवाल ने लॉन बॉल्स पुरुष एकल स्पर्धा में कनाडा के 2023 विश्व चैंपियन रयान बेस्टर को टाई-ब्रेक में हराकर बड़ा उलट

राष्ट्रमंडल खेल : सोनोवाल ने पूर्व विश्व चैंपियन को चौंकाया

लॉन बॉल्स ग्लास्गो, एजेंसी। पुतुल सोनोवाल ने लॉन बॉल्स पुरुष एकल स्पर्धा में कनाडा के 2023 विश्व चैंपियन रयान बेस्टर को टाई-ब्रेक में हराकर बड़ा उलटफेर किया। वहीं रूपा रानी टिर्की और पिंकी की जोड़ी ने पेयर्स बॉल्स स्पर्धा में माल्टा को रोमांचक टाई-ब्रेक में मात दी। इससे भारत ने गुरुवार को राष्ट्रमंडल खेलों में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की।

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प्रतियोगिता का विवरण

राष्ट्रमंडल खेलों में पदार्पण कर रहे पुतुल ने पहला सेट 5-4 से जीता। इसके बाद कई बार के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता बेस्टर ने शानदार वापसी करते हुए दूसरा सेट 7-3 से जीतकर मुकाबले को टाई-ब्रेक तक पहुंचा दिया। एशियाई चैंपियन असम के सोनोवाल ने टाई-ब्रेक जीतकर ग्रुप डी में अपने पहले मुकाबले में यादगार जीत दर्ज की। अब उनका सामना शुक्रवार को अपने दूसरे मैच में फॉकलैंड द्वीपसमूह के सेसिल अलेक्जेंडर से होगा।

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महिला पेयर्स मुकाबला

रूपा (लीड) और पिंकी (स्किप) ने पहला सेट 7-1 से अपने नाम किया। हालांकि दूसरे सेट में उन्हें माल्टा की रेबेका लूसी रिक्सन (लीड) और कोनी ले रिक्सन (स्किप) से 3-4 से हार मिली। इसके बाद ग्रुप बी के पहले दौर के मुकाबले का फैसला टाई-ब्रेक से हुआ। टाई-ब्रेक में भारतीय टीम अपने प्रतिद्वंद्वियों से पीछे चल रही थीं लेकिन अंत में पिंकी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी आखिरी बॉल के साथ निर्णायक बढ़त दिलाते हुए भारत को जीत दिला दी। टीम शुक्रवार को दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगी। टिर्की और पिंकी दोनों ही 2022 के बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला फोर्स टीम का हिस्सा थीं।

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सामान्य प्रश्न

पुतुल सोनोवाल ने किसे हराया?
पुतुल सोनोवाल ने कनाडा के 2023 विश्व चैंपियन रयान बेस्टर को हराया।
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