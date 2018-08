PoK में लोगों को नहीं मिल रही मूलभूत सुविधाएं, लगे पाक विरोधी नारे

पाकिस्तान सरकार के खिलाफ पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) में विरोध बढ़ता जा रहा है। तरार खेल में प्रदर्शनकारियों ने मूलभूत सुविधाओं को लेकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ पाकिस्तान विरोधी नारे भी लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि स्कूल, कॉलेज हमारा अधिकार है लेकिन जो लोग सत्ता में हैं वह इसके पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने पाकिस्तानी के हर प्रधानमंत्री को झूठ बोलने वाला बताया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पाकिस्तान में एक के बाद दूसरा प्रधानमंत्री आता है लेकिन सिर्फ वायदे किए जाते हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं किया जाता है। हम जो टैक्स देते हैं वह उन लोगों की जेब में जाता है जो सत्ता में हैं, लेकिन हमारी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने पर कोई ध्यान नहीं देता है।

आजादी की मांग

गौरतलब है कि इससे पहले भी स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ यहां प्रदर्शन किया है, बड़े पैमाने पर लोगों ने आजादी की मांग की थी। इससे पहले पिछले वर्ष नवंबर माह में लोगों ने पाकिस्तान से अलग होने की मांग की थी।

Anti-Pak protest in #Pakistan Occupied Kashmir's (PoK)Tarar Khel. A protester says, 'basic infrastructure like schools, colleges, are our right & not a favour by those who are ruling. Taxes we pay go into pockets of those in power. PM after PM only make false promises' (25.08.18) pic.twitter.com/0DF0g7ecxX