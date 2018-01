कुलभूषण जाधव मामला: अमेरिका में पाकिस्तानी दूतावास के सामने प्रदर्शन, पाकिस्तान को कहा 'चप्पल चोर'

अमेरिका में पाकिस्तानी दूतावास के सामने भारत-अमेरिकन और ब्लूच लोगों के एक समूह ने प्रदर्शन किया। लोगों ने पाकिस्‍तान में कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की मां और पत्‍नी के साथ हुए दुर्व्‍यवहार को लेकर नाराजगी जाहिर करने के लिए यह प्रदर्शन किया। इस मामले के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की आलोचना की जा रही है। लोगों के समूह ने 'चप्‍पल चोर पाकिस्‍तान' नाम से प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में इस्तेमाल किए गए जूते-चप्‍पल भी साथ रखे गए थे।

सीरिया: जेहादियों के अड्डे पर विस्फोट में 23 की मौत- निगरानी समूह

प्रदर्शन में शामिल एक प्रदर्शनकारी का कहना है कि, "पाकिस्तान ने ऐसे वक्त में एक महिला की चप्पल चुराई जब वह संकट में थी। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान का मतलब क्या है? अमेरिका से डॉलर ला, हिंदुस्तान के जूते खा!!"

When they stole the chappal of a woman (#KulbhushanJadhav's wife) who was in distress, I hope they use these also. I want to say one thing- Pakistan ka matlab kya? Amreeka (America) se dollar la, Hindustan ke joote kha!: Protester at #ChappalChorPakistan protest in Washington DC pic.twitter.com/nky7TrsRoD