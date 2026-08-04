होर्मुज पर जल्द समझौते की उम्मीद: मार्को रुबियो
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि ईरान और ओमान के साथ होर्मुज के जलस्रोत से अधिक जहाजों की आवाजाही को लेकर बातचीत में प्रगति हुई है। हालांकि, अभी तक कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है। उम्मीद जताई गई है कि जल्द ही इस बारे में समझौता हो जाएगा।
वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने मंगलवार को कहा कि ईरान और ओमान के साथ होर्मुज से अधिक जहाजों की आवाजाही सुनिश्चित करने को लेकर चल रही बातचीत में प्रगति हुई। लेकिन अभी तक कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द इस पर समझौता हो जाएगा। -------------
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