वैज्ञानिक अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित
इटली के फ्लोरेंस में प्रोफेसर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को सीओएसपीआर विक्रम साराभाई पदक-2026 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें विकासशील देशों में अंतरिक्ष अनुसंधान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। वह इस सम्मान को प्राप्त करने वाली चौथी भारतीय और देश की पहली महिला वैज्ञानिक हैं।
इटली के फ्लोरेंस में आम सभा में दिया गया सम्मान बेंगलुरु, एजेंसी। वैज्ञानिक प्रोफेसर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को इटली के फ्लोरेंस में सीओएसपीएआर विक्रम साराभाई पदक-2026 से सम्मानित किया गया। सुब्रमण्यम बेंगलुरु स्थित भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (आईआईए) की निदेशक हैं। आईआईए की ओर से मंगलवार को बताया गया कि प्रोफेसर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को विकासशील देशों में अंतरिक्ष अनुसंधान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान इटली के फ्लोरेंस में हुई 46वीं सीओएसपीएआर की आम सभा में दिया गया। प्रोफेसर अन्नपूर्णी ने सोशल मीडिया पर कहा, फ्लोरेंस में विक्रम साराभाई पदक 2026 पाकर बहुत खुशी हुई। वह यह सम्मान पाने वाली चौथी भारतीय और देश की पहली महिला वैज्ञानिक हैं।बलराज
खन्ना के सम्मान में होगा आयोजनलंदन, एजेंसी। भारत में जन्मे कलाकार बलराज खन्ना के सम्मान में लंदन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसमें उनकी छह दशकों में बनाई गई 40 से अधिक पेंटिंग लगाई जाएंगी। लाइन्स ऑफ फ्लाइट नाम की यह प्रदर्शनी बर्मिंघम की आइकोन गैलरी में फरवरी-2027 तक चलेगी।
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