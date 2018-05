LIVE : दो दिवसीय दौरे में कड़ी सुरक्षा के बीच नेपाल के जनकपुर पहुंचे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दो दिवसीय दौरे के लिए नेपाल पहुंच चुके हैं। मोदी सुबह नेपाल के जनकपुर पहंचे। यहां एयरपोर्ट पर उनका शानदार स्वागत किया गया। यहां से प्रधानमंत्री मोदी सीधे राम जानकी मंदिर के लिए रवाना होंगे जहां पर वे विधि-विधान से पूजा-अर्चना करेंगे। बतौर प्रधानमंत्री ये नरेंद्र मोदी का तीसरा नेपाल दौरा है। उनके दौरे के मद्देनजर जनकपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

वहीं मंदिर के पुजारियों के कहना है कि पीएम मोदी के यहां आने से हम बहुत खुश हैं। उनके आने की खुशी में पूरे जनकपुरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है।

LIVE UPDATES :

- जनकपुर के जानकी देवी मंदिर के दर्शन के लिए रवाना पीएम मोदी

- एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का हुआ शानादार स्वागत।

- नेपाल के जनकपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

#Nepal: Visuals from Kathmandu's Pashupatinath Temple, Prime Minister Narendra Modi will visit here tomorrow. Member of the Temple Trust, Pradeep Dhakal says, 'Special prayers will be conducted. We are ready to welcome him.' pic.twitter.com/c6jDRHnzRj