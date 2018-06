सिंगापुरः पीएम मोदी के दौरे का अंतिम दिन आज, अमेरिकी रक्षा सचिव जिम मैटिस से की मुलाकात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंगापुर दौरे का आज अंतिम दिन है। आज उन्होंने सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री गोह चोक तोंग से मुलाकात की। पीएम मोदी यहां अमेरिकी रक्षा सचिव जिम मैटिस से भी मिले। इससे पहले शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली एच लूंग द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के साथ ही नौसेनाओं के बीच लॉजिस्टिक सहयोग सहित आठ समझौतों पर हस्ताक्षर किए। बता दें कि तीन देशों के पांच दिवसीय दौरे पर निकले प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया और मलेशिया के बाद गुरुवार को सिंगापुर पहुंचे थे।

Prime Minister Narendra Modi met US Secretary of Defense James N. Mattis in Singapore. pic.twitter.com/UFEyZEiCu3

#Singapore: Prime Minister Narendra Modi unveiled plaque marking the immersion site of Mahatma Gandhi's ashes at Clifford Pier. Singapore's former Prime Minister Goh Chok Tong also present. pic.twitter.com/nrZdxMHDQW