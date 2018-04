ब्रिटेन में मोदीः लंदन पहुंचे PM, थेरेसा मे और क्वीन एलिजाबेथ से करेंगे भेंट, CHOGM में भी लेंगे भाग

प्रधानमंत्री नरेंद्र स्वीडन के स्टॉकहोम से अब यूनाइटेड किंगडम पहुंच गए हैं। वे मंगलवार की देर रात लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर पहुंचे। यूनाइटेड किंगडम के विदेश मामलों के सेक्रेटरी बोरिस जॉनसन ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी यहां 2018 के कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग (CHOGM) में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दूसरे आधिकारिक दौरे पर ब्रिटेन पहुंचे हैं। वह यहां ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगी। इसके बाद वे 19 और 20 अप्रैल को लंडन और विंडसर में CHOGM सत्र में भाग लेंगे।

पीएम मोदी 25 वें CHOGM में भाग लेंगे। वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे जो इसमें भाग लेंगे। इससे पहले 2011 और 2015 में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वहीं 2013 में पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया था।

Prime Minister #NarendraModi was received by #UnitedKingdom's Secretary of State for Foreign Affairs #BorisJohnson at the Heathrow airport of the #UnitedKingdom. He will attend the 2018 Commonwealth Heads of Government Meeting.



