वुहान में ईस्ट लेक के किनारे PM मोदी-जिनपिंग ने की चाय पर चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर चीन के वुहान शहर पहुंचे हैं। मोदी के दौरे का आज दूसरा दिन है। मोदी और जिनपिंग ने आज वुहान की ईस्ट लेक के किनारे सैर करते-करते कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इसके बाद दोनों साथ-साथ नौका विहार किया। लेक किनारे मोदी और जिनपिंग ने चाय पर चर्चा भी की। इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति शी की ओर से आयोजित लंच में शामिल होंगे। आपको बता दें कि जिनपिंग और मोदी के बीच होने वाली ये मुलाकात पूरी तरह अनौपचारिक है। यानी इस मुलाकात में ना ही कोई साझा बयान दिया जाएगा, ना ही किसी समझौते पर दस्तखत होंगे।

इससे पहले, सदियों पुराने चीन-भारत संबंधों की प्रशंसा करते हुए पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग से कहा कि दोनों देशों के पास अपने लोगों और विश्व की भलाई के लिए एक साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। राष्ट्रपति शी के साथ मध्य चीनी शहर में अनौपचारिक शिखर बैठक में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान मोदी ने कहा कि इस तरह की अनौपचारिक बैठकें दोनों देशों के बीच एक परंपरा बन गई है।

China: Prime Minister Narendra Modi & Chinese President Xi Jinping inside a house boat in Wuhan's East Lake. pic.twitter.com/2VrpcPXz30

#WATCH China: Prime Minister Narendra Modi & Chinese President Xi Jinping take a walk along East Lake in Wuhan. pic.twitter.com/2v4nzR41da