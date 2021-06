चीन को चौतरफा घेरने की तैयारी, बाइडन ने की BRI के खिलाफ G7 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की घोषणा

संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने रविवार को पुष्टि की कि जी7 देशों के नेता चीन के बेल्ट एंड रोड पहल के लिए एक लोकतांत्रिक विकल्प शुरू करने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि शिनजियांग और हांगकांग में बीजिंग के मानवाधिकारों के हनन को लेकर उसके खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की जाएगी।

जो बाइडन ने कहा कि G7 शिनजियांग और हांगकांग में मानवाधिकारों के हनन को रोकने और सौर कृषि और गारमेंट उद्योगों में जबरन श्रम के खिलाफ गंभीर कार्रवाई करने के लिए स्पष्ट रूप से सहमत है। उन्होंने कहा कि जी7 राष्ट्र प्रतिस्पर्धा को कमजोर करने के लिए चीन की गैर-बाजार नीतियों से निपटने के लिए एक आम नीति का समन्वय करेंगे।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे घोषणा की कि सात भाग लेने वाले देश बेल्ट एंड रोड पहल के लिए एक लोकतांत्रिक विकल्प शुरू करने पर सहमत हुए हैं। जी7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह बात कही। उन्होंने कहा, “हमने विकासशील दुनिया में बुनियादी ढांचे के लिए मौजूद 40 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की जरूरत को पूरा करने में मदद करने के लिए जी7 में एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता भी बनाई है। मैंने एक विचार सामने रखा है जिसे हमने बेहतर विश्व साझेदारी के लिए बिल्ड बैक नाम दिया है। चीन की अपनी बेल्ट एंड रोड पहल है, और हमें लगता है कि दुनिया भर के देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक और अधिक न्यायसंगत तरीका है।”

यूएस-चीन संबंधों के बारे में बात करते हुए, उन्होंने कहा, "आप चीन के साथ सीधे तौर पर व्यवहार करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने खुद शी जिनपिंग से कहा था, हम संघर्ष की तलाश नहीं कर रहे हैं। जहां हम सहयोग करेंगे, हम सहयोग करेंगे। जहां हम असहमत हैं, मैं इसे स्पष्ट रूप से बताने जा रहा हूं और हम असंगत कार्यों का जवाब देने जा रहे हैं।"

