VIDEO : 6 महीने की प्रेग्नेंट सिंगर ने खड़े होकर गाने से किया मना, मार दी गोली

पाकिस्तान में एक महिला को मारने की दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। पाकिस्तान के दक्षिणी सिंध इलाके में 24 साल की प्रग्नेंट महिला की सिर्फ इसलिए गोली मारकर हत्या कर दी गई क्योंकि उसने खड़े होकर गाना गाने से मना कर दिया था। गायिका की पहचान समीना सिंधू नाम से हुई है। समीन 6 महीने की प्रेग्नेंट थीं और कंगा गांव में एक कार्यक्रम में गाना गाने पहुंची थी। इस दौरान तारिका अहमद जेटाई नाम का एक शख्स उसे खड़े होकर गाना गाने की जिद करने लगा। समीन की हालत खड़े होकर गाने लायक नहीं थी इसलिए उसने खड़े होकर गाने से इनकार कर दिया।

तारिक के बार-बार जिद करने पर समीना ने खड़े होकर गाना गाने की कोशिश भी की लेकिन तभी तारिक ने उसे स्टेज पर ही गोली मार दी। खबरों की मानें तो तारिक नशे में था और नशे की हालत में ही उसने समीना पर गोली चला दी। घटना के तुरंत बाद समीन को हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। घटना से जुड़ा एक वीडियो पाकिस्‍तान के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है।

कपिल देव नाम के इस शख्‍स ने अपने ट्वीट में बताया कि 6 महीने की प्रेग्नेंट सिंधी सिंगर की लरकाना में गोली मारकर हत्या कर दी गई। साथ ही उन्‍होंने अपने ट्वीट में लिखा कि अब यह आरोपी शख्‍स इस महिला के पति पर यह केस वापिस लेने का दबाव डाल रहा है। उधर समीना के पति ने मांग की है कि FIR में आरोपी को दोहरी हत्या का अभियुक्त बनाया जाए, क्योंकि वारदात में उसकी पत्नी के साथ-साथ अजन्मे बच्चे की भी मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले की तफ्दीश जारी है।

Samina Sindhu, a 6-month pregnant Sindhi singer, was shot dead in Larkana by Tariq Jatoi. He asked her for stand-up performance. On refusal, he threatened her. Later when she stood up, Jatoi fired bullets in her body. Now, Jatois are pressurising her husband to withdraw from case pic.twitter.com/Frey8w79lw